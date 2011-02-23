США согласуют с партнерами действия в отношении Ливии

США намерены согласовать со своими международными партнерами действия в отношении Ливии, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон журналистам.

"По мере того, как мы станем лучше понимать, что вообще происходит, - а как вы знаете, со связью (в Ливии) сейчас проблемы, мы пытаемся раздобыть как можно больше информации. Мы предпримем шаги, которые будут отвечать нашей политике, нашим ценностям и законам. Но нам нужно будет работать во взаимодействии с международным сообществом", - приводит ее слова РИА "Новости".

Она снова заверила, что США решительно осуждают проявления насилия в Ливии, и призвала ливийское правительство положить конец жестокости. "Мы находимся в прямом и непрямом контакте с ливийскими официальными лицами, а также представителями правительств других стран региона, и пытаемся влиять на то, что происходит внутри Ливии", - отметила госсекретарь.