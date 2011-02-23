Сомалийские пираты впервые убили американских заложников

01:16, 23 февраля 2011
Мир
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Шли переговоры, и вдруг раздались выстрелы

Сомалийские пираты убили четырех американских заложников, находившихся на яхте, захваченной недалеко от побережья Сомали в Индийском океане на прошлой неделе. Это первый случай убийства граждан США пиратами, передает РосБизнесКонсалтинг.

Пираты захватили яхту Quest, принадлежащую калифорнийским пенсионерам Джин и Скотту Адам, 18 февраля с.г. Яхта направлялась из Индии в Оман. Также на борту находились жители американского г.Сиэттла Филлис Макэй и Боб Риггл.

Переговоры об освобождении американцев шли полным ходом, затем с яхты послышались выстрелы. В результате военной операции 13 пиратов были задержаны, двое - уничтожены. Кроме того, на яхте были найдены два тела пиратов, погибших ранее по неизвестным причинам. В общей сложности, по данным военных, в захвате судна участвовали 19 пиратов.

 

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