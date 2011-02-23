Берлускони и Каддафи обсудили ситуацию

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и лидер ливийской революции Муаммар Каддафи во вторник вечером в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Ливии, сообщает РИА "Новости".

Как говорится в сообщении правительственного дворца Киджи, во время телефонного разговора, который длился 20 минут и состоялся после обращения Каддафи к ливийскому народу, итальянский премьер вновь заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта, чтобы предотвратить риск гражданской войны.

Берлускони также категорически опроверг заявление Каддафи о том, что Италия предоставила оружие и ракеты манифестантам в Бенгази. Со своей стороны ливийский лидер заявил Берлускони, что в стране "все в порядке" и что правду о событиях в Ливии рассказывают ливийские СМИ.

Итальянское правительство во вторник на специальном заседании обсудило ситуацию в Ливии, где были высказаны опасения, что в связи с последними событиями в Ливии на Апеннины могут прибыть 200-300 тысяч иммигрантов из этой североафриканской страны.