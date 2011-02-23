Клюев: в Ливию вылетит первый спецрейс

Министерство обороны и Министерство чрезвычайных ситуаций 23 февраля обеспечат специальный авиарейс по маршруту Киев-Триполи-Киев для эвакуации украинских граждан из Ливии.

Об этом журналистам заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе правительственного чиновника.

По его словам, механизмы эвакуации согласованы на заседании рабочей группы, призванной оперативно решать вопросы по обеспечению безопасности граждан Украины на территории государств Северной Африки и Ближнего Востока.

А.КЛЮЕВ сообщил, что количество граждан, которые выражают желание вернуться из Ливии в Украину, меняется в режиме реального времени, поэтому дальнейшая необходимость в дополнительных авиарейсах будет определяться, исходя из оперативной информации МИД Украины и Посольства Украины в Ливии.

Первый вице-премьер-министр Украины заявил, что соответствующие министерства и ведомства готовы встретить украинских граждан в аэропорту “Борисполь” и, в случае необходимости, временно разместить их в Киеве, а также доставить по месту жительства в другие регионы Украины.

В свою очередь, МИД Украины будет обеспечивать составление списков граждан на эвакуацию, их сбор и безопасную посадку на самолет в Ливии, отметил А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Департамента печати и информации Министерства обороны Украины, для проведения операции по эвакуации граждан Украины с территории Ливии подготовлен военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил Вооруженных сил Украины. Сегодня днем Ил-76МД осуществил перелет с места постоянного базирования на военную площадку аэропорту “Борисполь”, дозаправился горючим, экипаж прошел таможенные процедуры и находится в готовности к вылету в Ливию.

По данным МИД, по состоянию на вечер 21 февраля готовность выехать в Украину подтвердили около 170 граждан Украины, которые проживают и работают в этой стране, а также членов семей сотрудников Посольства Украины в Ливии.

Однако позже МИД сообщил, что из-за введения в Триполи комендантского часа прорабатывается возможность перелета первого эвакуационного самолета в Ливии завтра, 23 февраля.