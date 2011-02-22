Министр внутренних дел Ливии заявил о переходе к восставшим

Министр внутренних дел Ливии Абдель Фаттах Юнис аль-Абиди заявил о поддержке "революции 17 февраля" и призывает армию примкнуть к народу с его требованиями свергнуть режим Муамара Каддафи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters и телеканал "Аль-Джазира".

Как отмечает агентство, телеканал показал любительскую съемку, на которой аль-Абиди, сидя за рабочим столом, зачитывает заявление, в котором он также назвал законными требования ливийского народа.

Акции протеста в ливийских провинциях с требованием ухода Муамара Каддафи, правящего в стране уже 42 года, продолжаются с 15 февраля. Власти жестоко подавляют демонстрации, международные организации сообщают о сотнях погибших.