Назарбаев может стать пожизненным президентом
09:10, 22 мая 2007Мир
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Подписаны поправки в Конституцию
|Нурсултан Назарбаев. Фото Reuters
«Закон вводится в действие со дня его официального опубликования», – говорится в тексте поправок, опубликованных в официальных СМИ, сообщает «Газета.Ру».
На минувшей неделе парламент Казахстана принял поправки в конституцию, предложенные Н.НАЗАРБАЕВЫМ.
Изменения, в частности, предусматривают сокращение срока президентских полномочий с семи до пяти лет, при том что эта норма вступает в силу с 2012 года.
Н.НАЗАРБАЕВ был избран на этот пост в последний раз в декабре 2005 года.
Парламент также принял предложенные группой депутатов поправки, снимающие ограничения по числу президентских сроков для Н.НАЗАРБАЕВА.
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