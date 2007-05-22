Назарбаев может стать пожизненным президентом

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал поправки в Конституцию, сокращающие срок президентских полномочий с семи до пяти лет и снимающие ограничения по числу президентских сроков для главы государства.

«Закон вводится в действие со дня его официального опубликования», – говорится в тексте поправок, опубликованных в официальных СМИ, сообщает «Газета.Ру».

На минувшей неделе парламент Казахстана принял поправки в конституцию, предложенные Н.НАЗАРБАЕВЫМ.

Изменения, в частности, предусматривают сокращение срока президентских полномочий с семи до пяти лет, при том что эта норма вступает в силу с 2012 года.

Н.НАЗАРБАЕВ был избран на этот пост в последний раз в декабре 2005 года.

Парламент также принял предложенные группой депутатов поправки, снимающие ограничения по числу президентских сроков для Н.НАЗАРБАЕВА.