Король Марокко впервые сформировал совет, предусмотренный конституцией

Король Марокко Мохамед VI в понедельник сформировал Экономический и социальный совет после волны массовых выступлений населения с требованием реформ политической системы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Правительство и парламент могут запрашивать мнение Совета по всем экономическим и социальным вопросам. Согласно конституции, он также выносит свое мнение по основным директивам, касающимся народного хозяйства страны и учебных программ. Хотя существование этого органа предусмотрено конституцией, ранее он не формировался.

"Собрав Совет по экономическим и социальным вопросам, мы дали сильный импульс динамике реформ... Мы открыли Совет сегодня, поскольку никогда не поддаемся демагогии и фантазиям в наших действиях, направленных на консолидацию нашей особой модели демократии и развития", - приводит слова короля на церемонии открытия Совета марокканское информационное агентство МАР.

В воскресенье в Марокко состоялись массовые акции протеста с требованием политических реформ, улучшения условий жизни и ограничения полномочий Мохамеда VI. Некоторые из демонстрантов несли флаги Египта и Туниса.

Власть короля в Марокко формально ограничена конституцией, но фактически монарх сохраняет обширные властные полномочия - он может распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение и обладает решающим словом при назначении ключевых членов правительства.