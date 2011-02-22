Каддафи сидел в своем дворе и держал белый зонт (фото)

Лидер ливийской революции Муамар Каддафи в ночь на вторник появился на экранах национального ливийского телевидения и сообщил, что не уезжал из страны.

BBC News приводит полный текст интервью Каддафи, занявшего в общей сложности около 20 секунд. "Я доволен тем, что выступил сегодня перед молодежью на Зеленой площади (площадь в центре Триполи - прим. Лента.ру), несмотря на идущий дождь. Я хочу пояснить для всех - я в Триполи, а не в Венесуэле. Не верьте этим собакам-телеканалам. До свидания".

Ливийский лидер выступил во дворе собственного дома. Он сидел в небольшом автомобиле и держал в руках белый зонт. Никаких других заявлений Каддафи не сделал.

Несмотря на резкое обострение ситуации в стране ливийский лидер всю последнюю неделю хранил молчание. Мировые СМИ периодически распространяли информацию о том, что он выехал заграницу, однако эта информация не находила подтверждения или опровергалась, отмечает РИА "Новости".