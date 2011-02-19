В результате расстрела туристического автобуса из Москвы погибли 3 человека

В результате расстрела в Кабардино-Балкарской Республике туристического автобуса из Москвы погибло 3 человека.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«При въезде в село Заюкаево в Кабардино-Балкарской Республике два человека в масках и с автоматами на иномарке прижали автомобиль марки “Газель” к обочине дороги, уточнили о наличии пассажиров, а затем расстреляли транспортное средство и скрылись с места происшествия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в “Газели” находились 6 человек – жители Москвы и Московской области. В результате инцидента трое погибли, двое пострадавших были доставлены в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.