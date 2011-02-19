Неизвестные в милицейской форме расстреляли автобус из Москвы

Неизвестные в пятницу вечером в Баксанском районе Кабардино-Балкарии (Российская Федерация) обстреляли микроавтобус с туристами из Москвы, в результате три человека погибли, еще двое получили ранения, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах республики.

Один из раненных рассказал телеканалу "Россия 24": "Вдруг резко останавливается машина, нас обгоняет, черная, какая-то легковая. Встает впереди нас. Встает так, что вообще не проехать ни вперед, ни назад. Я не знаю, какая там марка. Вышли двое с автоматами, попросили предъявить паспорта для проверки. Мы задали вопрос, чтобы они тоже предъявили свои какие-то документы. В ответ на это началась стрельба".

Расследованием дела занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по республике.