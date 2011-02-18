Минск признал, что отношения с ЕС - на "достаточно сложном" этапе

Официальный Минск признает, что отношения Беларуси и Европейского Союза находятся на "достаточно сложном" этапе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси со ссылкой на пресс-секретаря Андрея САВИНЫХ.

"Отношения Республики Беларусь с Европейским союзом на текущем этапе можно охарактеризовать как достаточно сложные. Во многом это определяется односторонними действиями Европейского союза и принятыми решениями по итогам выборной кампании и тех событий в Минске, которые произошли после закрытия избирательных участков". - сказал А.САВИНЫХ.

По его словам, белорусская сторона расценивает решения европейских структур как "необоснованные и неправомерные". "Они перечеркивают серьезные достижения, которых удалось добиться в наших отношениях. Они также вынуждают белорусскую сторону пойти на соответствующие ответные меры. К сожалению, это не наш выбор", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси.

А.САВИНЫХ также добавил, что решение всех проблем надо искать в открытом и конструктивном диалоге между всеми партнерами. "Мы уверены, что стороны сохраняют возможность вернуться к нормальной системе взаимоотношений и развития сотрудничества", - уверен пресс-секретарь МИД Беларуси.