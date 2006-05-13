Павлокома - символ трагедии украинцев в Восточной Польше

Открытие памятника-мемориала погибшим украинцам в селе Павлокома в Польше является положительным шагом на пути к укреплению добрососедских отношений Украины и Польши и исторического примирения двух народов.

Такое мнение, как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы Украинского государства, выразил специальный гость Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на церемонии открытия памятника, очевидец Павлокомской трагедии, автор книги «Павлокома.1441–1945: история села» профессор Мак-Мастерского университета Канады Петр ПОТИЧНЫЙ.

По его убеждению, открытие памятника в Павлокоме является «очень важным событием» учитывая, в частности, участие в ней Президентов двух стран и сам факт того, что впервые за пределами Украины чтят память трагедии украинского народа. «Павлокома и открытие мемориала – это символ трагедии не только одного села, но украинцев в Восточной Польше вообще», – сказал профессор П.ПОТИЧНЫЙ. По его убеждению, украинская и польская стороны не должны избегать в своих отношениях подобных болезненных вопросов, а должны их решать. «Я думаю, это поможет в общении украинцев и поляков. Очевидно, будут такие люди, которым это не понравится. Но мы знаем: если подобные вещи признаются, уважаются, тогда люди иначе подходят к этим вопросам и можно говорить о примирении», – сказал П.ПОТИЧНЫЙ.

Профессор также сообщил, что хочет подарить Президентам Украины и Польши свою книгу.

П.ПОТИЧНЫЙ отметил, что сегодня на церемонию открытия памятника-мемориала съехались многие выходцы из Восточной Польши. Только из Канады их приехало около 10 человек.

На момент трагедии П.ПОТИЧНОМУ было 14 лет. После уничтожения села он до 1947 года воевал в УПА. После демобилизации и учебы выехал в США, а затем в Канаду.