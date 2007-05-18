Отрицающего Холокост историка выгнали с книжной ярмарки в Польше

Отрицающий Холокост британский историк и писатель Дэвид Ирвинг в пятницу был изгнан с ежегодной Международной книжной ярмарки в Варшаве, передает агентство France Presse.

69-летний автор встал возле стенда издательства Focal Point, чтобы рекламировать свои книги. Однако организаторы выставки потребовали, чтобы он немедленно удалился, так как ни его, ни издателя туда не приглашали.

Ирвинг был возмущен таким отношением к себе и обвинил поляков в попрании свободы слова и нарушении прав человека. Тем не менее, после небольшой словесной перепалки и обещания вызвать полицию автору пришлось уйти. Охрана также вынесла три коробки с книгами, которые он привез на ярмарку.

За свои радикальные взгляды и в частности за отрицание Холокоста Ирвинг провел 13 месяцев в австрийской тюрьме. Власти некоторых стран запретили ему въезжать на их территорию. За последние несколько лет он немного смягчил свою позицию, перестав отрицать существование газовых камер в концлагере Освенцим, однако по-прежнему настаивает на том, что цифра в 6 миллионов истребленных фашистами евреев является сильным преувеличением.

Публичное отрицание Холокоста в Польше является уголовным преступлением, добавляет агентство.

Лента.ру