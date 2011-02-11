В Нигерии освободили захваченного в заложники украинца

По сообщению Посольства Украины в Федеративной Республике Нигерия, в ночь на 11 февраля захваченный в заложники капитан судна Perseas - гражданин Украины и старший механик - гражданин Греции освобождены из плена.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по данным дипучреждения, в настоящее время освобожденные моряки находятся в городе Порт Харкорт (штат Риверс), где сотрудники Государственной службы безопасности Нигерии проводят их опрос в рамках расследования преступления о похищении людей.

В ходе телефонной беседы работников Посольства Украины с капитаном выяснилось, что состояние здоровья нашего соотечественника нормальное, психологическое и физическое состояние - удовлетворительные. По окончании опроса представителями Государственной службы безопасности Нигерии моряков направят в клинику для проведения медицинского обследования.

Посольство поддерживает контакт с агентом компании-оператора в городе Порт Харкорт с целью согласования действий по организации отправки гражданина Украины на Родину.

Дело продолжает находиться на особом контроле в Посольстве Украины в Нигерии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации Посольства Украины в Греческой Республике, утром 26 января в нигерийском порту Онне подверглось вооруженному нападению судно Perseas (флаг Сент-Винсент и Гренадины, судовладелец – греческая компания Perseus Maritime Ltd, оператор - компания Trinto Maritime Ltd, г. Пирей). Согласно информации, полученной посольством от компании-оператора, нападающие похитили двух членов экипажа, среди которых один гражданин Украины – капитан судна.

Заложников захватили с целью получения выкупа.