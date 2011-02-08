Сегодня Посол Украины в РФ вручит верительные грамоты в Кремле
Прозвучат оценки отношений между странами
Новые послы десяти государств, среди которых Посол Украины, вручат сегодня Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву свои верительные грамоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Церемония передачи документов, с помощью которых осуществляется аккредитация дипломатического представителя, пройдет в Большом Кремлевском дворце. В ней, кроме Владимира Ельченко, участвуют еще 9 послов: Киргизии, Венгрии, Чехии, Польши, Италии, ЮАР, Габона, Малайзии, Сьерра Леоне.
Традиционно после того, как президент принимает грамоты, он выступает с речью, в которой дает оценку текущей международной ситуации и характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
В соответствии с протоколом церемонии, за послом присылают автомобиль представительского класса, который доставляет его в Кремль. Пройдя через парадный подъезд Большого Кремлевского дворца, послы поднимаются по парадной лестнице.