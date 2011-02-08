Сегодня Посол Украины в РФ вручит верительные грамоты в Кремле

Новые послы десяти государств, среди которых Посол Украины, вручат сегодня Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву свои верительные грамоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Церемония передачи документов, с помощью которых осуществляется аккредитация дипломатического представителя, пройдет в Большом Кремлевском дворце. В ней, кроме Владимира Ельченко, участвуют еще 9 послов: Киргизии, Венгрии, Чехии, Польши, Италии, ЮАР, Габона, Малайзии, Сьерра Леоне.

Традиционно после того, как президент принимает грамоты, он выступает с речью, в которой дает оценку текущей международной ситуации и характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.

В соответствии с протоколом церемонии, за послом присылают автомобиль представительского класса, который доставляет его в Кремль. Пройдя через парадный подъезд Большого Кремлевского дворца, послы поднимаются по парадной лестнице.