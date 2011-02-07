В Иране запретили иностранные блюда в кулинарных телешоу

Руководители иранской государственной радио- и телевещательной компании наложили запрет для всех телеканалов страны на показ в эфире кулинарных передач, в которых рассказывают о кухнях зарубежных стран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AP и местные СМИ.

Запрет, вероятно, одна из мер, проводимых в последние годы правительством Ирана и направленных на поднятие патриотизма и национального духа среди граждан, отмечает агентство.

По данным государственного новостного сайта jamejamonline.ir, в субботу вечером заместитель руководителя государственной радио- и телевизионной вещательной компании Али Дараби (Ali Darabi) объявил об этом запрете во время визита на один из 30 государственных телеканалов.

В некоторых телепередачах в Иране показываются рецепты кулинарного искусства зарубежных стран. Такие блюда, как пицца, паста, гамбургеры и хот-доги, имеют большую популярность в Иране, а в Тегеране можно найти много ресторанов, которые подают блюда из западной и азиатской кухни, отмечает агентство.