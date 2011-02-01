В МИД России недовольны санкциями против чиновников Лукашенко

В Министерстве иностранных дел РФ называют санкции, объявленные вчера ЕС и США против властей Беларуси, контрпродуктивными.

Об это говорится в комментарий официального представителя МИД России Александра ЛУКАШЕВИЧА.

Он отметил, что каждая страна сама дает оценку событиям, произошедшим в Минске 19 декабря 2010 года и позднее.

«При этом последовательная позиция России заключается в необходимости самого широкого вовлечения Белоруссии как суверенного европейского государства в процессы международного сотрудничества. В этом стратегическом контексте применение против Белоруссии по политическим мотивам односторонних санкций в расчете на подрыв социально-экономической стабильности в стране будет иметь контрпродуктивный характер», - заявил А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он уверен, что наоборот, налаживание и развитие взаимовыгодных и равноправных связей с Беларусью способствовало бы углублению там рыночных преобразований и дальнейшему становлению демократических институтов.

Как сообщал УНИАН, 31 января Администрация США (фактически одновременно с Советом иностранных дел Евросоюза) заявила о введении экономических санкций и визовых ограничений для чиновников, причастных к разгону мирной демонстрации в день президентских выборов 19 декабря 2010 года.

В частности, санкции США предусматривают возобновление моратория на экономическое сотрудничество с двумя филиалами государственного концерна "Белнефтехим" (предприятиями "Полоцк-Стекловолокно" и "Лидская лакокраска"), также расширение перечня государственных чиновников и членов их семей, которым запрещается въезд в США.

Санкции введены в ответ на жесткие действия белорусских властей по разгону мирной демонстрации в день президентских выборов 19 декабря 2010 года.