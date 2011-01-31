Власти Кубы отключили CNN, и три недели никто не знал

Единственный на Кубе провайдер кабельного телевидения отключил трансляцию телеканала CNN en Espanol, сообщает Газета.ру со ссылкой на телекомпанию France 24.

При этом смотреть CNN en Espanol рядовые граждане Кубы все равно не могли, государственный провайдер подавал сигнал CNN лишь в посольства и гостиницы для иностранцев.

Отключение произошло еще 6 января, однако многие полагали, что речь идет о какой-то технической неполадке. Теперь власти Кубы заверили, что вещание CNN по кабельным сетям прекращено навсегда.