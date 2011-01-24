Генсек НАТО написал о Домодедово в своем микроблоге

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН осуждает теракт в московском аэропорту «Домодедово».

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter’e.

«Я глубоко встревожен террористической атакой в Москве и жестко осуждаю ее. НАТО и Россия остаются вместе в борьбе с терроризмом», - написал А.Ф.РАСМУССЕН.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в московском аэропорту «Домодедово» погиб 31 человек, еще 130 - пострадали.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.

По данным российских СМИ, смертник подорвал себя около кафе "Азия", где обычно собираются встречающие. По данным различных источников, мощность взрыва составила от пяти до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена поражающими элементами.

По факту теракта возбуждено уголовное дело. Уже объявлены в розыск трое подозреваемых.