У России есть 10 дней на то, чтобы ответить.

45 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России вопросы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального летом 2020 года.

Об этом сообщает Делегация Великобритании в ОЗХО в Twitter.

"Сегодня 45 государств-участников Организации по запрещению химического оружия, в том числе Великобритания, проинформировали Исполнительный совет ОЗХО, что они официально зададут России вопросы об отравлении Алексея Навального", - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей IX Конвенции, у России есть 10 дней на то, чтобы ответить на них.

Читайте такжеСенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатовКак известно, в октябре 2020 года ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим ядом группы "Новичок".

Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года в Омске (РФ) экстренно сел самолет, на борту которого находился Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. В результате оппозиционер впал в кому.

Главный врач больницы в Омске заявил, что Навальный нетранспортабелен, так как его состояние нестабильное. Из-за этого политика в течение нескольких дней не могли отправить на лечение в Германию.

В итоге Навального все же отправили в клинику "Шарите". В середине сентября 2020 года его выписали оттуда. После чего он вернулся назад в РФ.

Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" на бутылке с водой политика и на его вещах.

Автор: Людмила Жерновская