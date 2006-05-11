Женщина ”с огоньком”
Итальянский дизайнер разработала обувь с электрошокером
Итальянский дизайнер Симона Бруса Пастик (Simona Brusa Pasque) разработала туфли, при помощи которых женщина сможет отбить нападение преступника, сообщает Gizmag.
В носки туфель вмонтированы электрошоковые устройства. Два контакта закрыты небольшим легкоразбиваемым пластиковым чехлом.
Пульт, с которого включаются электрошокеры, носится на шее в виде кулона. Каждый электрошокер способен выдать разряд напряжением в 100 тысяч вольт.
После активизации электрошокера под прозрачным пластиком появляется небольшая, но яркая искра - таким образом нападающего предупреждают о том, что его потенциальная жертва может защищаться.
Если же ей все-таки придется применить электрошок, то после этого устройство необходимо будет перезарядить - оно является одноразовым.
Кроме того, необходимо будет заменить прозрачный колпачок, который разбивается при ударе.
"Я убеждена, что аппараты такого рода понравятся многим женщинам, и я намерена приступить к продажам этого устройства", - сказала дизайнер в интервью Gismag.