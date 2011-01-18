Христиане напали на мусульман в Нигерии и сами погибли

Три человека погибли и по меньшей мере двое ранены в результате нападения христиан на мусульман в городе Джос, расположенном в центральной части Нигерии, сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел, когда группа христианской молодежи напала на мусульманских чиновников избиркома, которые проводили учет избирателей в преддверии всеобщих выборов в Нигерии, намеченных на апрель.

В результате инцидента был убит один чиновник. Двое из нападавших были убиты полицией, открывшей огонь, чтобы пресечь конфликт.