Немцов просит мир ввести санкции против «негодяя» Путина

Российский оппозиционер Борис НЕМЦОВ просит мировое сообщество ввести санкции против некоторых руководителей России, в том числе премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом Б.НЕМЦОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

Он считает, что страны Запада должны отказаться от поправки Джексона-Веника, разблокировать вступление России во Всемирную торговую организацию, чтобы не было обвинений в русофобии, а вместо этого ввести санкции против конкретных российских чиновников.

«Надо ввести санкции против негодяев, то есть против конкретных лиц, повинных в уничтожении Конституции, уничтожении выборов, установлении цензуры, уничтожении федерализма, местного самоуправления и так далее», - сказал Б.НЕМЦОВ.

«Список этот должен начаться фамилии ПУТИН», - подчеркнул он. Б.НЕМЦОВ считает, что российский премьер «растоптал» Конституцию РФ.

Вторым, по его мнению, должен попасть в этот список первый заместитель главы Администрации Президента РФ Владислав СУРКОВ, который курирует внутреннюю политику в России. «Это человек ввел в стране цензуру, в первую очередь на телевидении, этот человек является покровителем и финансистом прокремлевских движений, этот человек ввел моду на фальсифицированные выборы, это человек, который организовывает травлю оппозиции», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он также считает, что санкции должны быть введены против руководителя Росмолодежи Василия ЯКИМЕНКО, который может быть причастен к избиению журналиста Олега КАШИНА, а также координирует действия прокремлевских движений.

По словам Б.НЕМЦОВА, также в этот список должен попасть вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН. «Это человек, который непосредственно занимался грабежом ЮКОСа и посадкой Михаила ХОДОРКОВСКОГО в тюрьму», - сказал он.

Б.НЕМЦОВ считает, что санкции должны быть введены против судей – Виктора ДАНИЛКИНА, рассматривавшего дело ЮКОСа, и Ольги БОРОВКОВОЙ, судившей оппозиционеров после акции 31 декабря.

«Я считаю, чтобы в России права людей защищались, чтобы страна жила по закону, а не по путинским понятиям, идеально этот список утвердить на уровне Европарламента», - сказал он.

Как заявил Б.НЕМЦОВ, эти люди зарабатывают в России, а учат своих детей и хранят недвижимость и банковские счета – в Европа.

Он убежден, что запрет на въезд в Шенгенскую зону и Северную Америку, арест их активов за рубежом приведут к демократизации России.