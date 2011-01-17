Беларусская милиция проводит массовые обыски у журналистов

Белорусские правоохранительные органы проводят массовые обыски в редакциях и домах журналистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского независимого медиа-профсоюза со ссылкой на белорусскую ассоциацию журналистов.

Так, 10 января милиция обыскала редакцию газеты «Борисовские новости» и дом ее редактора Анатолия БУКАСА. В результате из редакции вынесли всю оргтехнику - компьютеры, фотоаппараты, сканеры, факс, диски и флешки с информацией. «После обыска из электроприборов в редакции остался только электрочайник», - пишет сайт БАЖ.

На следующий день обыск провели в квартире гомельской журналистки, которая сотрудничает с телеканалом «Белсат», Ларисы ШИРОКОВОЙ. По словам журналистки, у нее конфисковали два компьютера, ноутбук, около сотни дисков, флешки и два диктофона.

Еще через день сотрудники КГБ Беларуси пришли с обыском в квартиру журналиста польской «Gazety Wyborczej» Андрея ПОЧОБУТА. После обыска самого журналиста забрали на допрос в КГБ. Позже суд решил оштрафовать А.ПОЧОБУТА на 1 млн. 750 тыс. белорусских рублей (приблизительно 600 дол.) за нарушение порядка проведения массовых акций. А.ПОЧОБУТ утверждает, что суд даже не заслушал его свидетеля, который подтверждал, что на площади Независимости журналист осуществлял профессиональную деятельность, и не приобщил к делу видео, на котором зафиксировано, что А.ПОЧОБУТ работал на акции с журналистским бейджем.

В этот же день вызвали на допрос редактор издания «Новое время» Алексея КОРОЛЯ, «на основании того, что его номер был зафиксирован мобильным оператором на площади Независимости 19 декабря», сообщает БАЖ.

13 января состоялся обыск и в квартире журналистки Ирины ЧЕРНЯВКИ. После обыска журналистку доставили на допрос в КГБ Беларуси.

15 января работники КГБ обыскали офис газеты «Сильные новости», где также изъяли технику и электронные носители.

Также в январе белорусская Комиссия по телевидению и радиовещанию аннулировала лицензию на вещание «Авторадио» из-за «невыполнения творческой концепции и распространения информации, которая содержит публичные призывы к экстремистской деятельности», пишет БАЖ.

В то же время шесть белорусских журналистов остаются в СИЗО КГБ - это Наталия РАДИНА, Ирина ХАЛИП, Сергей ВОЗНЯК, Павел СЕВЕРИНЕЦ, Дмитрий БОНДАРЕНКО и Александр ФЕДУТА. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 19 декабря. В соответствии с Уголовным кодексом Беларуси им угрожает до 15 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов «за».

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав свыше 600 человек.