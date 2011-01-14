Поляки недовольны реакцией власти на отчет о Смоленской катастрофе

Большинство граждан Польши негативно оценивают реакцию польской власти на обнародованный Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) отчет о причинах Смоленской авиакатастрофы, и считает необходимой подготовку совместного польско-российского документа по этому делу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует проведенный 13 января опрос MilliwardBrown SMG/KRC.

43% опрошенных сказали, что глава польского правительства Дональд ТУСК "плохо отреагировал" на обнародованный 12 января отчет, среди которых 18% считают его реакцию "однозначно плохой".

Положительно реакцию польского премьера, который вчера назвал отчет МАК неполным и заявил о намерении добиваться от россиян учета польских замечаний, оценили 31% опрошенных, из которых 8% "однозначно положительно". (В декабре 2010 года Д.ТУСК называл проект отчета "бесспорно неприемлемым" - УНИАН).

Почти 80% поляков считают, что польская власть - в случае, если россияне не учтут замечаний польских экспертов к отчету - должна обратиться в международный арбитраж.

При этом почти 38% опрошенных выступают за то, чтобы обратиться к международному сообществу по этому поводу, даже не ожидая реакции россиян на инициативу поляков учесть замечание в совместном отчете, а 41% считает необходимым арбитраж лишь в случае безрезультатных разговоров с российской стороной.

По данным опроса, 54% поляков ожидают ухудшения польско-русских отношений после публикации отчета МАК против 39%, по мнению которых, документ не повлияет на взаимные контакты.

В рамках исследования опрошено 1000 представителей взрослого населения Польши.

Как сообщал УНИАН, 12 января контролируемый российской властью МАК обнародовал окончательный отчет о причинах Смоленской катастрофы, в котором всю вину за трагедию возложил на польских пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных лиц на борту приняли решение посадить самолет "любой ценой".

В то же время МАК не установил вины диспетчеров в трагедии, действия которых, по мнению польских экспертов, также были одной из причин катастрофы, унесшей жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Леха Качинского.