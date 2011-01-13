Германия и Италия выступают за санкции против Лукашенко
02:37, 13 января 2011Мир
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"Оба с большим беспокойством следим"
Германия и Италия выступают за возобновление действия санкций Евросоюза против Белоруссии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
"Мы оба с большим беспокойством следим за развитием событий в Белоруссии, особенно что касается обращения властей с оппозицией", - приводит ее слова Би-би-си.
Ранее многие депутаты Европарламента поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Александра Милинкевича, который призвал вновь ввести ограничения на получение въездных виз в страны Евросоюза для высокопоставленных белорусских политиков.
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