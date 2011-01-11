Завтра в Москве обнародуют рапорт о причинах Смоленской катастрофы

Контролируемая российскими властями Межгосударственная авиационная комиссия планирует обнародовать рапорт о причинах Смоленской авиакатастрофы 10 апреля 2010 года в среду, 12 января, в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, после представления рапорта на пресс-конференции его текст будет размещен на веб-сайте МАК на русском и английском языках.

Представитель Польши в МАК Эдмунт КЛИХ сказал TVN24, что он не знает о запланированном на завтра обнародовании рапорта и не будет присутствовать на организованной россиянами конференции.

Он также выразил сомнение, что россияне примут во внимание переданные польской стороной в декабре замечания к их рапорту относительно причин катастрофы.

По его словам, анализ замечаний поляков к рапорту, которые были переданы россиянам во второй половине декабря, занял бы, по меньшей мере, несколько недель.

"Сомневаюсь, что все наши замечания были учтены", - сказал Э.КЛИХ.

По данным польских медиа, представители польского правительства не полетят в Москву на презентацию рапорта, а на конференции будут присутствовать польские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года глава польского правительства Дональд ТУСК назвал "бездискуссионно неприемлемым" подготовленный россиянами рапорт причин Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизнь 96 польских граждан, в том числе Президента Польши Леха Качинского.

Поляки передали россиянам 150 страниц замечаний к 210-страничному документу МАК.

По неофициальным данным, МАК в своем рапорте возложил основную вину за катастрофу на пилотов правительственного самолета и абсолютно не анализировал корректность работы диспетчеров Смоленского аэродрома, действия которых, по мнению ряда обозревателей, также могли стать одной из причин трагедии.