НАТО развивает наступление на Украину

В 2006 году НАТО для развития науки в Украине выделило почти 2 млн. евро.

Об этом в интервью УНИАН сообщил Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель ДЮРЕ.

По его словам, из этой суммы 0,5 млн. евро будет использовано для информатизации университетов в Украине.

«Мы считаем, что доступ к современной информации есть вопросом безопасности», - сказал М.ДЮРЕ.

По его словам, альянс также принимает участие в программе «Урана», проводимой под эгидой Министерства образования и науки Украины, что дает возможность украинским студентам иметь бесплатный доступ к базам информации по всему миру.

М.ДЮРЕ также сообщил, что НАТО финансирует проект Циклотрона на базе Института ядерных исследований в Харькове, где украинские ученые развивают проект, которого в мире еще не существует, причем за ними сохраняются все авторские права.

«Есть много других примеров, о которых можно говорить очень долго», - добавил он.