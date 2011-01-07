Опубликован список судей и прокуроров - бывших членов компартии
21:24, 07 января 2011Мир
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По решению конституционного суда Чехии
Министерство юстиции Чехии опубликовало на своем сайте информацию о том, кто из действующих судей и прокуроров до краха коммунизма в Восточной Европе состоял в компартии, сообщает Би-би-си.
Оказалось, что в партию входила пятая часть судей и почти четверть прокуроров.
Информация о прошлом работников судебной системы была опубликована после того, как конституционный суд страны решил, что эти данные важны для общества.
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