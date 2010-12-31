Адвокаты обжаловали приговор Ходорковскому и Лебедеву
Жалобу зарегистрировали сегодня
Адвокаты экс-главы «ЮКОСа» Михаила ХОДОРКОВСКОГО и бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЕВА обжаловали приговор, по которому каждый из них был приговорен на 14 лет содержании в колонии за хищение нефти и легализацию выручки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат экс-главы «ЮКОСа» Карина МОСКАЛЕНКО.
«Мы просим вышестоящую инстанцию отменить приговор и прекратить уголовное преследование за отсутствием в действиях наших подзащитных состава преступления», - сказала К.МОСКАЛЕНКО.
Она отметила, что поскольку приговор был вынесен 30 декабря, десятидневный срок на обжалование истекает в праздничные выходные дни, и последней датой подачи апелляции будет 11 января.
«Чтобы избежать недоразумений, мы решили подать заявление сегодня», - сказала она.
По словам адвоката, жалоба была зарегистрирована сегодня утром в Хамовническом суде.
Как сообщал УНИАН, 30 декабря Хамовнический суд Москвы приговорил М.ХОДОРКОВСКОГО и главу П.ЛЕБЕДЕВА к 14 годам лишения свободы за хищение нефти.