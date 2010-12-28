В Индии - общенациональная тревога из-за угрозы терактов

Власти Индии объявили общенациональную тревогу в связи с вероятностью террористических атак в период новогодних праздников, сообщате Газета.Ru со ссылкой на The Times of India.

При этом штаты Гоа, Мумбаи, Бангалор и Ахмедабад были названы наиболее вероятными местами осуществления терактов.

На всех железнодорожных вокзалах, в метро, аэропортах, торговых центрах, рынках и в прочих местах массового скопления людей усилены меры безопасности.

Согласно данным правительственных источников, угроза нападения исходит от исламистов пакистанской группировки «Лашкар- э-Тайба», члены которой уже находятся в штатах Мумбаи и Ахмедабад.