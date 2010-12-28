Пиратам сбросили 5,5 млн долларов на парашюте

07:39, 28 декабря 2010
Мир
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В экипаже танкера есть гражданин Украины

Сомалийские пираты готовятся освободить немецкий танкер Marida Marguerite после того, как получили за него выкуп в размере 5,5 миллиона долларов, сообщает агентство DPA.

Танкер был захвачен 8 мая у побережья Омана, на его борту находятся 22 члена экипажа - 19 индийцев, двое граждан Бангладеш и один украинец.

"Мы получили наши деньги, этим утром их на парашюте сбросили из самолета. Наши люди уходят с судна", - заявил агентству Халиф Дахир, назвавший себя предводителем группировки, которая захватила танкер.

 

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