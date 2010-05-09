Сомалийские пираты захватили танкер с украинцем на борту

Сомалийские пираты в субботу, 8 мая, захватили танкер Marida Marguerite ("Марида Маргарита"), предназначенный для перевозки химических продуктов, на борту которого находился один украинец.

Как передает ВВС, об этом сообщил представитель военно-морских сил Евросоюза.

Судно, принадлежащее германской компании, было захвачено в 190 км к югу от Омана. Танкер водоизмещением в 13 тысяч тонн шел под флагом Маршалловых островов. Для нападения на него пираты использовали плавучую базу, а не моторные лодки, как в большинстве случаев. Приблизившись к Marida Marguerite, бандиты сначала обстреляли судно из автоматического оружия и гранатометов, а затем взяли его на абордаж.

В результате в плену у пиратов оказались все 22 члена команды танкера: 19 индусов, два бангладешца и один украинец. По сообщениям из антипиратской миссии ЕС, в ходе пиратского нападения команда танкера не пострадала. С захваченным танкером попыталось связаться проходившее поблизости торговое судно, однако получило ответ: "Уходите".