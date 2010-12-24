В I квартале Украина и Россия договорятся о разграничении границ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что уже в первом квартале 2011 года Украина и Россия договорятся о разграничении границ.

Об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV и “Украина”.

«В первом квартале 2011 года мы найдем решение по разграничению границ между Украиной и Россией (речь идет о демаркации на местности – УНИАН)», - заявил глава государства, отметив, что вопрос не решался годами.

Президент напомнил, что главной проблемой в этом вопросе является Керченский пролив. «Последние наши переговоры нас убедили в том – и сейчас рабочая группа активно работает – что, вот-вот договоримся. И это будет событие очень большое, потому что мы получим уже реальную границу с Россией, кстати и с Беларусью. Уже вопрос почти решен», - информировал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы к Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября на расстоянии 102 метра от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в частности относительно острова Тузла.

17 мая 2010 года Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.