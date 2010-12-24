Анархисты взяли ответственность за взрывы в посольствах в Риме

Итальянская анархистская группировка FAI (Informal Anarchist Federation - Неформальная федерация анархистов) взяла ответственность за прогремевшие в четверг взрывы в посольствах Швейцарии и Чили в Риме, в результате которых пострадали два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

По данным полиции Рима, записка с текстом на итальянском языке, в котором группировка берет на себя ответственность за диверсии, была найдена прикрепленной к одежде мужчины, пострадавшего при взрыве в посольстве Чили.

Два взрыва прогремели в четверг в посольствах Швейцарии и Чили в Риме.

Первая бомба взорвалась около полудня в посольстве Швейцарии. Взрывное устройство сработало, когда один из служащих открывал полученную посылку. В результате он получил серьезные ранения обеих рук и сразу же был доставлен в больницу.

Второе взрывное устройство сработало через пару часов в чилийской дипмиссии, где также пострадал один человек, попытавшийся посмотреть опасную посылку.

Взрывы заставили все дипмиссии в итальянской столице перейти на повышенные меры безопасности.