В Библиотеке украинской литературы в Москве заявляют о провокации

В Библиотеке украинской литературы в Москве считают провокацией появление в российских средствах массовой информации сообщений о якобы возбуждении уголовного дела по факту распространения в библиотеке экстремистской литературы (по статье 282 (разжигание ненависти или вражды) Уголовного кодекса России).

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ источник в библиотеке, накануне после появления такой информации в российских СМИ, дирекция заведения связалась со Следственным комитетом и территориальным отделением прокуратуры с целью выяснения основания для возбуждения дела.

Однако, по словам собеседника агентства, правоохранители сообщили, что никакого уголовного дела относительно Библиотеки украинской литературы не возбуждалось, поскольку правоохранители для этого не имеют оснований. На вопрос, может ли это быть провокацией, в следственных органах ответили утвердительно.

Как сообщил источник, руководство библиотеки планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы они разыскали инициаторов распространения этой неправдивой информации.

Вместе с тем, сегодня в СМИ вновь появилась информация, что в Библиотеке украинской литературы в Москве сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу проводят обыск.

Собеседник агентства не смог ни опровергнуть, ни подтвердить факт проведения этого обыска.

Мобильные телефоны руководителя Библиотеки украинской литературы Наталии ШАРИНОЙ и ее заместителей выключены, а рабочие телефоны также не отвечают.

20 декабря СМИ писали, что в библиотеке якобы распространяли литературу «антироссийской направленности».