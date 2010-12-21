В Беларуси пятеро экс-кандидатов в президенты - в СИЗО КГБ

В Беларуси пятеро экс-кандидатов в президенты находятся в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство БелаПАН.

В СИЗО КГБ помещены Владимир НЕКЛЯЕВ, Андрей САННИКОВ, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ, Николай СТАТКЕВИЧ и Алексей МИХАЛЕВИЧ, которые были задержаны 19 декабря во время и после акции протеста против результатов выборов.

Еще двоих экс-кандидатов - Григория КОСТУСЁВА и Дмитрия УССА, которые также были задержаны 19 декабря, отпустили из Комитета госбезопасности через сутки - 20 декабря.

В СИЗО КГБ также находятся жена А.САННИКОВА журналист Ирина ХАЛИП, доверенное лицо В.НЕКЛЯЕВА Александр ФЕДУТА (бывший идеолог Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО - УНИАН), а также руководитель избирательного штаба В.РЫМАШЕВСКОГО Павел СЕВЕРИНЕЦ.

В КГБ отказываются комментировать ситуацию с задержанными.