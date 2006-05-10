В Минске арестован Анатолий Лебедько

В Минске задержан лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий ЛЕБЕДЬКО.

Как сообщает радио «Свобода», сотрудники милиции арестовали его сегодня вблизи площади, где проходила несанкционированная акция протеста оппозиции.

В Беларуси остаются за решеткой еще два оппозиционных лидера - осужденные на 15 суток бывшие кандидаты в президенты Александр МИЛИНКЕВИЧ и Александр КОЗУЛИН