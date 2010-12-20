В Беларуси задержаны 18 журналистов

На протяжении 19-20 декабря правоохранительными органами Республики Беларусь были задержаны 18 журналистов, включая представителей международного агентства новостей “Франс Пресс” и радио “Свобода”.

Об этом УНИАН сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Задержание происходило как во время акции протеста против фальсификации президентских выборов в Минске 19 декабря, так и позже, ночью и утром 20 декабря.

По информации БАЖ, по состоянию на утро 20 декабря трех журналистов уже отпустили, судьба других остается неизвестной.

Кроме того, по данным БАЖ, около 20 журналистов, в том числе иностранных изданий, были избиты во время акции протеста против фальсификации президентских выборов в Минске 19 декабря.