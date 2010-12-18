Черноморский флот России впервые примет участие в учениях НАТО

Российский Черноморский флот в 2011 году впервые примет участие в международных учениях НАТО "Болд Монарх-2011", сообщил журналистам командующий Черноморским флотом РФ Владимир Королев.

"Впереди у нас тактические учения группировок разнородных сил флота, российско-турецкое учение "Черноморское партнерство-2011" и международное учение НАТО "Болд Монарх-2011", в котором черноморцы будут участвовать впервые", - приводит его слова РИА "Новости".

Он также добавил, что на 2011 год запланированы российско-украинское учение "Фарватер мира-2011", российско-итальянское учение "Иониекс-2011" и операция "Черноморская гармония-2011".

"В планах - походы в Средиземное море, отработка на полигоне подразделений береговых войск", - сказал Королев.

Он отметил, что Черноморский флот продолжит поддержание благоприятной оперативной обстановки в районе ответственности и примет участие в состязательных мероприятиях на приз Военно-морского флота.