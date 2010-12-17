Черногория получила статус кандидата в ЕС
13:49, 17 декабря 2010Мир
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Решение лидеров Евросоюза
Лидеры ЕС на заседании Европейского Совета решили предоставить Черногории статус кандидата.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции после заседания Европейского Совета его президент Герман Ван РОМПОЙ.
«Мы решили предоставить Черногории статус кандидата в ЕС», - сказал он.
«Это сильный сигнал, подтверждающий наши обязательства относительно европейского будущего Балканских стран», - добавил Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.
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