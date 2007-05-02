Чехия и США начинают переговоры о размещении радара системы ПРО

Чехия начинает переговоры с США о размещении радара системы противоракетной обороны (ПРО) 10 мая этого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешское информагентство ЧТК.

Министерство обороны и Министерство иностранных дел Чехии начинают официальные переговоры о возможном размещении на территории страны американского радара ПРО.

Первоначально планируется обсудить соглашение об урегулировании порядка пребывания соответствующих американских подразделений на территории Чехии.

Переговоры будут проходить в Министерстве обороны Чехии.

По мнению экспертов, весь переговорный процесс может занять несколько месяцев.

Как сообщалось, США планируют разместить элементы своей системы ПРО в Польше и Чехии, которые уже дали на это согласие.

США создают систему ПРО для защиты от предполагаемого ракетного нападения со стороны государств так называемой "оси зла". К этим государствам Вашингтон причисляет, в частности, Северную Корею и Иран.

Стоимость строительства европейской части системы ПРО в течение ближайших пяти лет оценивается в $1,6 миллиарда.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в эксклюзивном интервью американскому изданию The Washington Times премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что обеспокоен планами США разместить системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Чехии без обсуждения с Россией и Украиной.