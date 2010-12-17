Полиция Австралии не имеет претензий к сайту WikiLeaks

Полиция Австралии изучила материалы, опубликованные сайтом WikiLeaks, чьим основателем является австралийский гражданин Джулиан Ассанж, и считает, что в его деятельности, согласно местным законам, нет состава преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Федеральная полиция Австралии (AFP - Australian Federal Police) завершила оценку доступного материала с сайта и не выявила ничего противозаконного в рамках юрисдикции закона страны", - говорится в заявлении полиции. "Если есть еще подозрения по поводу других рассекреченных сайтом материалов, то полиция готова взять их на оценку", - отмечается в заявлении.

WikiLeaks продолжает публиковать служебную переписку американских дипломатов с госдепартаментом США. Как отмечается на сайте, эта подборка конфиденциальных документов, насчитывающая около 250 тысяч файлов, является самой крупной из когда-либо появлявшихся в открытом доступе.