Евросоюз внимательно следит за возбуждением дела против Тимошенко

Еврокомиссия напоминает Украине о необходимости обеспечить, чтобы криминальное законодательство не использовалось в политических целях.

Об этом заявила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анжела ФИЛОТЕ, комментируя возбуждение Генеральной прокуратурой Украины дела против лидера “Батьківщини” Юлии ТИМОШЕНКО и взятие с нее подписки о невыезде.

«ЕС следит очень внимательно за развитием событий в Киеве относительно уголовного дела против бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и ограничений на ее перемещение», - сказала она.

А.ФИЛОТЕ отметила, что, не комментируя выдвинутые обвинения, Европейский Союз подчеркивает важность полного уважения к верховенству права в криминальном расследовании и любом важном преследовании, включая принципы честности, а также независимого и беспристрастного юридического процесса.

«Исходя из этого, мы напоминаем о необходимости обеспечить, чтобы криминальное законодательство не использовалось в политических целях», - сказала представитель Еврокомиссии.