Сегодня в Москве похоронят Мстислава Ростроповича

Сегодня в Москве похоронят выдающегося виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича.

Как сообщает 5 канал, отпевают музыканта в храме Христа Спасителя. В эти минуты продолжается церемония прощания. Маэстро похоронят возле могилы первого российского президента Бориса Ельцина на центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Всемирно известный музыкант ушел из жизни на восемьдесят первом году. М.Ростропович был одним из лучших виолончелистов мира, выдающимся дирижером и правозащитником. Этой ночью с М.Ростроповичем прощались друзья и почитатели его таланта.