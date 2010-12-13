В Москве убит гражданин Киргизии

Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев этой ночью лично координирует поиск преступников, убивших вечером в воскресенье гражданина Киргизии Алишера Шамшиева, житель города Ош 1973 года рождения.

Группа из примерно 15 человек, включая девушку, напала на мужчину с азиатской внешностью на Судостроительной улице в Москве. Злоумышленники стали избивать Шамшиева, а затем один из них ударил его ножом в область селезенки. От ножевого ранения киргиз скончался.

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В этот же день в парке "Сокольники" на северо-востоке Москвы сотрудники ОМОНа задержали 29 агрессивно настроенных футбольных фанатов, выкрикивавших националистические лозунги, сообщает РИА Новости.

Всего в "Сокольники" приехало около ста активистов националистических и фанатских движений. Те, кого милиции не удалось задержать, скрылись от бойцов ОМОНа в лесном массиве.

Ранее именно эту группу фанатов милиция не пустила на санкционированный митинг оппозиции, проходивший на Пушкинской площади. О передвижениях по столичному метро молодых людей, скандировавших националистические лозунги, правоохранительные органы узнавали от пассажиров.