В Ростове националисты и студенты перекрыли центральную улицу

В воскресенье центральную улицу Ростова-на-Дону перекрыли националисты и студенты - участники митинга памяти погибшего студента Ростовского государственного строительного университета Максима Сычева. В шествии приняли участие от 800 до нескольких тысяч человек, лица многих были закрыты медицинскими повязками, они скандировали «Ростов - русский город» и «Один за всех и все за одного», сообщает Газета.ру.

Сотрудники милиции и ОМОНа не препятствовали участникам акции. «Мы учтем все требования, которые были озвучены в ходе сегодняшнего митинга. Мы продолжим совместную работу с организаторами и участниками акции по поддержанию правопорядка в городе и области», - сообщил в воскресенье вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань.

Максим Сычев скончался 27 ноября в результате травмы, полученной от однокурсника, выходца из Ингушетии.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По информации следствия, подозреваемый в убийстве Сычева студент регулярно отрабатывал на погибшем борцовские приемы и в результате Сычев получил травму головы. Некоторые СМИ распространили информацию, что студента избил его однокурсник за отказ помочь в решении контрольной. Вечером 22 ноября Сычев плохо себя почувствовал, попросил таблетку, а потом потерял сознание. "Скорая помощь", не заметив ни побоев, ни травм, отвезла его в токсикологическое отделение местной клиники с подозрением на отравление. Из комы он не вышел и в ночь на 27 ноября скончался.

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В этот же день в Ростове-на-Дону должен был пройти очередной «День Гнева», организованный активистами «Левого фронта», однако оппозиции не удалось провести митинг, сообщает пресс-служба «Левого фронта».

В назначенное время на площади дежурил ОМОН. Представитель милиции сделал организаторам акции «предупреждение о недопустимости экстремистских действий». В беседе он посоветовал оппозиционерам «посмотреть вчерашнее выступление Нургалиева (министр внутренних дел)» и сообщил, что «милицией получены инструкции от Нургалиева по разгону «вашего Левого Фронта» всем набором спецсредств», «потому что в Москве и нашем городе обстановка из-за Вас неспокойная»», – говорится в сообщении «Левого фронта».