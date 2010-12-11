Пираты освободили судно, в экипаже которого есть украинский гражданин

Судно Eleni P, среди членов экипажа которого один украинец, освобождено из пиратского плена.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

На данное время судно двигается в безопасный порт Омана в сопровождении корабля ВМФ Греции. Состояние здоровья экипажа удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, судно Eleni P, которое шло с грузом сталепроката в Китай, сомалийские пираты захватили 12 мая этого года.