Путин не догнал Буша

Выступление президента РФ Владимира Путина с Посланием Федеральному собранию сегодня чаще, чем обычно прерывалось аплодисментами - 47 раз, не считая вступительных и завершающих оваций. Само послание также длилось дольше обыкновенного - 1 час 01 минуту.

Чаще всего - 27 раз - собравшиеся в зале хлопали президенту, когда он говорил о программе стимулирования рождаемости и о необходимости преодоления демографических проблем.

Напомним, Путин предложил программу материального стимулирования рождаемости, поддержки молодых семей и женщин, желающих иметь детей, чтобы стимулировать хотя бы рождение второго ребенка.

Программа стимулирования рождаемости должна быть запущена с 1 января 2007 и должна действовать в течение 10 лет.

9 раз президент услышал овации, когда говорил о развитии армии и вооружений, шесть раз - когда обращался к экономической тематике и два раза - к международным проблемам.

Последнее ежегодное обращение президента США Джорджа Буша "О положении страны" перед Конгрессом длилось более 50 минут и 58 раз прерывалось аплодисментами.

В своем выступлении президент РФ 21 раз сказал слово "мы" всего два раза – "я", 17 раз - слово "Россия", 3 раза – "закон", 12 раз - слово "государство", равное количество - пять раз - упомянул "национальные проекты" и "бизнес". Всего 3 раза в речи главы Государства Российского прозвучало слово "коррупция" и два раза – "чиновники", сообщает "Росбалт".

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