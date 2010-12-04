Украинцев среди погибших и пострадавших в аварии Ту-154 нет

По предварительным данным, граждан Украины среди пострадавших и погибших при аварийной посадке Ту-154 в подмосковном аэропорту “Домодедово” нет.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в консульском отделе при Посольстве Украины в Москве.

«По состоянию на 19.45 граждан Украины среди пострадавших и погибших нет», - сообщил сотрудник консульского отдела.

Он уточнил, что ввиду того, что потерпел аварию самолет, который выполнял внутренний рейс, на 100% быть уверенным в том, что там не пострадали иностранцы, пока нельзя, поскольку продолжается установление фамилий пострадавших.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, около 15 часов из московского аэропорта «Внуково» вылетел пассажирский самолет Ту-154 сообщением «Москва – Махачкала». После взлета у воздушного судна отказали два двигателя, в связи с чем командир судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту «Домодедово. В ходе посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и, подскочив на неровностях почвы, переломился. В результате погибли двое людей, 83 – пострадали.

По данным транспортной прокуратуры, на борту находились 163 пассажира и 9 членов экипажа.